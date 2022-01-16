«Финикс» уверенно обыграл на выезде «Детройт»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги, в которой «Детройт Пистонс» принимал на своём паркете «Финикс Санз». Счёт встречи — 135:108 в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал Девин Букер, записавший на свой счёт 30 очков.

В первой четверти команды показали очень результативный баскетбол, набрав на двоих 74 очка (39:35 в пользу «Финикса»). Во второй 12-минутке гости ещё больше увеличили своё преимущество и на большой перерыв ушли с преимуществом в +10 (64:54).

Третья четверть прошла всё по тому же сценарию (39:28), а в заключительной части матча «Финикс» сумел оторваться ещё на 6 очков.

«Финикс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в своём активе после 42 игр 33 победы и 9 поражений. «Детройт» идёт на 14-й строчке Восточной конференции (10-32).