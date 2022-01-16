«Финикс» уверенно обыграл на выезде «Детройт»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги, в которой «Детройт Пистонс» принимал на своём паркете «Финикс Санз». Счёт встречи — 135:108 в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал Девин Букер, записавший на свой счёт 30 очков.
В первой четверти команды показали очень результативный баскетбол, набрав на двоих 74 очка (39:35 в пользу «Финикса»). Во второй 12-минутке гости ещё больше увеличили своё преимущество и на большой перерыв ушли с преимуществом в +10 (64:54).
Третья четверть прошла всё по тому же сценарию (39:28), а в заключительной части матча «Финикс» сумел оторваться ещё на 6 очков.
«Финикс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в своём активе после 42 игр 33 победы и 9 поражений. «Детройт» идёт на 14-й строчке Восточной конференции (10-32).
- 17 января 2022
-
00:24
- 16 января 2022
-
23:33
-
22:18
-
21:21
-
20:24
-
19:45
-
18:32
-
17:20
-
16:31
-
15:01
-
14:28
-
13:31
-
12:35
-
11:35
-
10:47
-
10:02
-
08:33
-
07:09
-
06:31
-
00:59
- 15 января 2022
-
23:30
-
22:56
-
21:42
-
20:58
-
19:53
-
18:45
-
17:25
-
16:23
-
15:21
-
15:03
-
14:40
-
13:31
-
13:30
-
12:16
-
11:18