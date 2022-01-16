Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Финикс» уверенно обыграл на выезде «Детройт»

«Финикс» уверенно обыграл на выезде «Детройт»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги, в которой «Детройт Пистонс» принимал на своём паркете «Финикс Санз». Счёт встречи — 135:108 в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал Девин Букер, записавший на свой счёт 30 очков.

В первой четверти команды показали очень результативный баскетбол, набрав на двоих 74 очка (39:35 в пользу «Финикса»). Во второй 12-минутке гости ещё больше увеличили своё преимущество и на большой перерыв ушли с преимуществом в +10 (64:54).

Третья четверть прошла всё по тому же сценарию (39:28), а в заключительной части матча «Финикс» сумел оторваться ещё на 6 очков.

«Финикс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в своём активе после 42 игр 33 победы и 9 поражений. «Детройт» идёт на 14-й строчке Восточной конференции (10-32).

НБА - регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
108 : 135
Финикс Санз
Финикс
Детройт Пистонс: Джозеф - 21, Каннингем - 21, Лайлз - 18, Диалло - 10, Хейз - 9, Бей - 8, Стэнли - 8, Гарза - 5, Стюарт - 5, Ли - 2, Джексон - 1, Грант, Джексон, Ливерс, Макгрудер, Олиник, Пикетт, Смит
Финикс Санз: Букер - 30, Макги - 20, Пэйн - 20, Шамет - 11, Бриджес - 10, Пол - 10, Краудер - 9, Бийомбо - 7, Уэйнрайт - 7, Эйтон - 6, Смит - 3, Пэйтон - 2, Bass, Джонсон, Камински, Надер, Шарич
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022