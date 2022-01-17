«Кто ты вообще такой?» Лука Дончич жёстко обратился к молодому европейскому игроку НБА

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич вступил в конфликт с форвардом «Орландо Мэджик» Моритцем Вагнером. Сама встреча закончилась в пользу «Далласа» — 108:92.

Во второй четверти словенец позволил через себя набрать 2 очка с фолом одному из игроков «Орландо». Позже ему не понравилось, как Вагнер отпраздновал удачную атаку своего напарника по команде, и Дончич оттолкнул немца от себя, после чего некоторое время ходил за ним по площадке, вызывая на конфликт.



«Злишься, девчонка? Да кто ты, ###, вообще такой?» — говорил Дончич.

Стоит отметить, что Вагнер никак на это не реагировал и демонстративно избегал конфликта.

После 43 матчей регулярного чемпионата НБА «Даллас» занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.