Первый номер драфта получил странное удаление в матче НБА

Разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (108:135) получил второй технический фол после исполнения реверс-данка и был удалён с площадки.



Первый номер драфта-2021 после данка показал пальцем на форварда «Санз» Джейлена Смита. Судьи посчитали, что этот жест заслуживает технического фола. Каннингем завершил встречу с 21 очком и 4 передачами за 25 минут на площадке.

«Прямо за скамейкой сидели мои люди. Я прошёл вдоль лицевой, Смит оказался прямо между мной и моими людьми. Наверное, мне следовало всё продумать и догадаться, как это может быть воспринято. Я не особо люблю дразниться, после разных моментов на площадке предпочитаю вести себя спокойно», – сказал Каннингем после матча.

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