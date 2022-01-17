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Стив Керр объяснил, почему «Голден Стэйт» обменял Д'Анджело Расселла

Стив Керр объяснил, почему «Голден Стэйт» обменял Д'Анджело Расселла
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, почему его команда произвела обмен Д'Анджело Расселла в 2020-м году на игроков «Миннесоты Тимбервулвз».

«Ну, для нас это был определённо нужный обмен. Мы потеряли так много фланговых игроков из-за травмы Клэя, ухода Кевина Дюранта, ухода Шона Ливингстона, ухода Андре Игуодалы. Поэтому нам просто необходимо было подписать кого-то большого, и Эндрю Уиггинс в этом плане нам очень помог. А приобретение такого хорошего молодого таланта, как Джонатан, стало отличным дополнением к команде», — приводит слова Керра Fadeaway World.

«Голден Стэйт» на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 31 победу и 12 поражений.

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