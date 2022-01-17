«Нью-Йорк» определил трансферную цель перед дедлайном

Журналист Марк Берман из New York Post сообщил о том, что «Нью-Йорк Никс» связались с «Даллас Маверикс» по поводу обмена Джейлена Брансона.

25-летний разыгрывающий выступает в НБА второй сезон. Его показатели составляют 16,0 очка, 5,6 передач и 3,8 подбора в среднем за игру. В последней игре «Даллас» оказался сильнее «Орландо Мэджик» — 108:92. После 43 матчей регулярного чемпионата НБА команда занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Лидером конференции является «Чикаго Буллз».

Что касается «Нью-Йорк Никс», то команда Тома Тибодо в последней встрече обыграла на выезде «Атланту Хоукс» со счётом 117:108. Команда занимает девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. На первом месте идёт «Финикс Санз».