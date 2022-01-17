«Нью-Йорк» определил трансферную цель перед дедлайном
Поделиться
Журналист Марк Берман из New York Post сообщил о том, что «Нью-Йорк Никс» связались с «Даллас Маверикс» по поводу обмена Джейлена Брансона.
25-летний разыгрывающий выступает в НБА второй сезон. Его показатели составляют 16,0 очка, 5,6 передач и 3,8 подбора в среднем за игру. В последней игре «Даллас» оказался сильнее «Орландо Мэджик» — 108:92. После 43 матчей регулярного чемпионата НБА команда занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Лидером конференции является «Чикаго Буллз».
Что касается «Нью-Йорк Никс», то команда Тома Тибодо в последней встрече обыграла на выезде «Атланту Хоукс» со счётом 117:108. Команда занимает девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. На первом месте идёт «Финикс Санз».
Комментарии
- 17 января 2022
-
15:35
-
14:19
-
13:21
-
12:17
-
11:20
-
10:12
-
09:19
-
09:19
-
09:11
-
08:41
-
06:29
-
00:24
- 16 января 2022
-
23:33
-
22:18
-
21:21
-
20:24
-
19:45
-
18:32
-
17:20
-
16:31
-
15:01
-
14:28
-
13:31
-
12:35
-
11:35
-
10:47
-
10:02
-
08:33
-
07:09
-
06:31
-
00:59
- 15 января 2022
-
23:30
-
22:56
-
21:42
-
20:58
Партнерский контент