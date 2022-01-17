Евролига назвала даты 14 перенесённых матчей. Игр ЦСКА в списке нет

Стали известны новые даты перенесённых матчей Евролиги. Напомним, сразу 14 игр были перенесены из-за коронавируса. Пока неясно, когда состоятся матчи «Олимпиакос» — ЦСКА и ЦСКА — «Барселона», но даты своих встреч узнали «Зенит» и УНИКС.

17-й тур



«Жальгирис» – «Милан», 8 февраля



18-й тур



«Милан» – «Альба», 18 января

«Виллербан» – «Бавария», 25 января

«Фенербахче» – «Реал», 8 февраля

«Панатинаикос» – «Жальгирис», 26 января



19-й тур



«Виллербан – «Монако», 18 января

«Реал» – УНИКС», 25 января

«Жальгирис» – «Олимпиакос», 15 марта



20-й тур



«Црвена Звезда» – «Реал», 8 марта

«Баскония» – «Анадолу Эфес», 8 марта

«Зенит» – «Виллербан», 1 марта

«Монако» – УНИКС, 22 февраля



21-й тур



«Олимпиакос» – «Зенит», 8 марта

«Милан» – УНИКС, 1 марта.



Напомним, на данный момент таблицу регулярного чемпионата Евролиги возглавляет испанская «Барселона» — 16 побед, 4 поражения.