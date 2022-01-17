Евролига назвала даты 14 перенесённых матчей. Игр ЦСКА в списке нет

Стали известны новые даты перенесённых матчей Евролиги. Напомним, сразу 14 игр были перенесены из-за коронавируса. Пока неясно, когда состоятся матчи «Олимпиакос» — ЦСКА и ЦСКА — «Барселона», но даты своих встреч узнали «Зенит» и УНИКС.
17-й тур
«Жальгирис» – «Милан», 8 февраля
18-й тур
«Милан» – «Альба», 18 января
«Виллербан» – «Бавария», 25 января
«Фенербахче» – «Реал», 8 февраля
«Панатинаикос» – «Жальгирис», 26 января
19-й тур
«Виллербан – «Монако», 18 января
«Реал» – УНИКС», 25 января
«Жальгирис» – «Олимпиакос», 15 марта
20-й тур
«Црвена Звезда» – «Реал», 8 марта
«Баскония» – «Анадолу Эфес», 8 марта
«Зенит» – «Виллербан», 1 марта
«Монако» – УНИКС, 22 февраля
21-й тур
«Олимпиакос» – «Зенит», 8 марта
«Милан» – УНИКС, 1 марта.
Напомним, на данный момент таблицу регулярного чемпионата Евролиги возглавляет испанская «Барселона» — 16 побед, 4 поражения.
- 17 января 2022
-
16:26
-
15:35
-
14:19
-
13:21
-
12:17
-
11:20
-
10:12
-
09:19
-
09:19
-
09:11
-
08:41
-
06:29
-
00:24
- 16 января 2022
-
23:33
-
22:18
-
21:21
-
20:24
-
19:45
-
18:32
-
17:20
-
16:31
-
15:01
-
14:28
-
13:31
-
12:35
-
11:35
-
10:47
-
10:02
-
08:33
-
07:09
-
06:31
-
00:59
- 15 января 2022
-
23:30
-
22:56
-
21:42