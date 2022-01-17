Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига назвала даты 14 перенесённых матчей. Игр ЦСКА в списке нет

Евролига назвала даты 14 перенесённых матчей. Игр ЦСКА в списке нет
Комментарии

Стали известны новые даты перенесённых матчей Евролиги. Напомним, сразу 14 игр были перенесены из-за коронавируса. Пока неясно, когда состоятся матчи «Олимпиакос» — ЦСКА и ЦСКА — «Барселона», но даты своих встреч узнали «Зенит» и УНИКС.

17-й тур

«Жальгирис» – «Милан», 8 февраля

18-й тур

«Милан» – «Альба», 18 января
«Виллербан» – «Бавария», 25 января
«Фенербахче» – «Реал», 8 февраля
«Панатинаикос» – «Жальгирис», 26 января

19-й тур

«Виллербан – «Монако», 18 января
«Реал» – УНИКС», 25 января
«Жальгирис» – «Олимпиакос», 15 марта

20-й тур

«Црвена Звезда» – «Реал», 8 марта
«Баскония» – «Анадолу Эфес», 8 марта
«Зенит» – «Виллербан», 1 марта
«Монако» – УНИКС, 22 февраля

21-й тур

«Олимпиакос» – «Зенит», 8 марта
«Милан» – УНИКС, 1 марта.

Напомним, на данный момент таблицу регулярного чемпионата Евролиги возглавляет испанская «Барселона» — 16 побед, 4 поражения.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022