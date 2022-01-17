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Яо Мин пригласил в Китай Энеса Кантера, который регулярно критикует страну

Яо Мин пригласил в Китай Энеса Кантера, который регулярно критикует страну
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Бывший игрок НБА, президент китайской ассоциации баскетбола Яо Мин отреагировал на призыв центрового «Бостон Селтикс» Энеса Кантера бойкотировать Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Я слышал о нём, но не могу делать конкретные выводы, потому что не знаю этого человека лично. Если есть такая возможность, то я хотел бы пригласить его в Китай. Тогда он получит более полное представление о нас», — цитирует Яо Мина France 24.

Кантер уже не раз выступал с критикой политики Китайской Народной Республики. Кроме того, Энес называл главу Китая Си Цзиньпина «жестоким диктатором». Ранее баскетболист выступил с призывом к спортсменам бойкотировать Олимпийские игры — 2022 в Пекине, вспомнив скандал с китайской теннисисткой Пэн Шуай.

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