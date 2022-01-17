Эван Фурнье отреагировал на эмоциональные слова Николы Вучевича о Новаке Джоковиче

Защитник «Нью-Йорк Никс» Эван Фурнье не согласился с заявлением своего бывшего одноклубника по «Орландо Мэджик», ныне центрового «Чикаго Буллз» Николы Вучевича о ситуации с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, которого депортировали из Австралии после аннулирования визы. Накануне, 16 января, суд отклонил апелляцию теннисиста на аннулирование визы, он не примет участия в Australian Open.



«Причиной того, что случилось с Джоковичем, стали политики, которые просто использовали свою власть, чтобы покрасоваться и получить дополнительных последователей.



Это не имеет никакого отношения к COVID или проблемам с визой. Они использовали его, чтобы казаться лучше. Очень печально, что они так обошлись с чемпионом первого класса!» – написал Вучевич в своём «твиттере».



Фурнье ответил Вучевичу в реплаях.



«Нет, брат», — написал Фурнье.

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