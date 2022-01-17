Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эван Фурнье отреагировал на эмоциональные слова Николы Вучевича о Новаке Джоковиче

Эван Фурнье отреагировал на эмоциональные слова Николы Вучевича о Новаке Джоковиче
Комментарии

Защитник «Нью-Йорк Никс» Эван Фурнье не согласился с заявлением своего бывшего одноклубника по «Орландо Мэджик», ныне центрового «Чикаго Буллз» Николы Вучевича о ситуации с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, которого депортировали из Австралии после аннулирования визы. Накануне, 16 января, суд отклонил апелляцию теннисиста на аннулирование визы, он не примет участия в Australian Open.

«Причиной того, что случилось с Джоковичем, стали политики, которые просто использовали свою власть, чтобы покрасоваться и получить дополнительных последователей.

Это не имеет никакого отношения к COVID или проблемам с визой. Они использовали его, чтобы казаться лучше. Очень печально, что они так обошлись с чемпионом первого класса!» – написал Вучевич в своём «твиттере».

Фурнье ответил Вучевичу в реплаях.

«Нет, брат», — написал Фурнье.

Новость по теме
Никола Вучевич назвал причину того, что случилось с Новаком Джоковичем
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022