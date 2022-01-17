Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА проиграл «Зениту» и потерял лидерство в Единой лиге ВТБ

ЦСКА проиграл «Зениту» и потерял лидерство в Единой лиге ВТБ
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 81:68 в пользу «Зенита».

Первая четверть прошла в равной борьбе, по итогам десятиминутки команды не выявили сильнейшего. Во второй четверти «Зениту» удалось оторваться от соперников — на большой перерыв команды ушли с преимуществом «Зенита» в счёте с разницей в семь очков.

В третьей четверти хозяева паркета вновь оказались сильнее, к заключительной десятиминутке преимущество санкт-петербургской команды составляло 12 очков. В заключительном игровом отрезке ЦСКА предпринял попытку отыграться, однако времени московскому клубу не хватило. Итоговый счёт встречи — 81:68 в пользу «Зенита».

В составе победителей самым результативным игроком стал Билли Бэрон, набравший 20 очков. В составе гостей паркета 16 очков на счету Николы Милутинова.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
17 января 2022, понедельник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
81 : 68
ЦСКА
Москва, Россия
Зенит: Бэрон - 20, Лойд - 19, Мики - 11, Пойтресс - 8, Понитка - 8, Д. Кулагин - 4, Пушков - 4, Кузминскас - 3, Захаров - 2, Карасёв - 2, Вольхин, Зубков
ЦСКА: Милутинов - 16, Швед - 10, Боломбой - 9, Григонис - 9, Курбанов - 8, Шенгелия - 8, Лундберг - 6, Фойгтман - 2, Ивлев, Ухов, Хоменко, Хэкетт
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022