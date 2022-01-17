ЦСКА проиграл «Зениту» и потерял лидерство в Единой лиге ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 81:68 в пользу «Зенита».
Первая четверть прошла в равной борьбе, по итогам десятиминутки команды не выявили сильнейшего. Во второй четверти «Зениту» удалось оторваться от соперников — на большой перерыв команды ушли с преимуществом «Зенита» в счёте с разницей в семь очков.
В третьей четверти хозяева паркета вновь оказались сильнее, к заключительной десятиминутке преимущество санкт-петербургской команды составляло 12 очков. В заключительном игровом отрезке ЦСКА предпринял попытку отыграться, однако времени московскому клубу не хватило. Итоговый счёт встречи — 81:68 в пользу «Зенита».
В составе победителей самым результативным игроком стал Билли Бэрон, набравший 20 очков. В составе гостей паркета 16 очков на счету Николы Милутинова.
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