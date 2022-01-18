Определены игроки недели в НБА

Атакующий защитник «Финикс Санз» Дэвин Букер и разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Дариус Гарлэнд были признаны игроками недели в НБА.



Дэвин Букер вместе с «Финикс Санз» выиграл три матча из трёх на минувшей неделе. В этих встречах разыгрывающий набирал в среднем 27,0 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 3,3 передачи.



Дариус Гарлэнд на минувшей неделе принял участие в четырёх встречах. «Кливленд» одержал четыре победы в этих матчах. В этих встречах защитник «Кавальерс» набирал в среднем 20,5 очка, совершал 6,0 подбора и отдавал 12,8 передачи.



«Финикс Санз» с 33 победами и 9 поражениями занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Кливленд Кавальерс» с 26 победами и 18 поражениями занимает шестую строчку в турнирной таблице Востока.