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«Мемфис» обыграл «Чикаго». «Бруклин» уступил «Кливленду»

«Мемфис» обыграл «Чикаго». «Бруклин» уступил «Кливленду»
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На стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Бруклин Нетс». Хозяева победили со счётом 114:107.

22 очка в составе «Кливленда» набрал Дариус Гарлэнд, 27 очков у Кайри Ирвинга из «Бруклина».

НБА - регулярный чемпионат
17 января 2022, понедельник. 23:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
114 : 107
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 22, Окоро - 15, Аллен - 14, Лав - 14, Маркканен - 14, Мобли - 12, Уиндлер - 9, Гудвин - 7, Осман - 7, Дэвис, Нембхард, Пэнгос, Рондо, Рубио, Секстон, Стивенс, Уэйд
Бруклин Нетс: Ирвинг - 27, Харден - 22, Олдридж - 13, Миллз - 11, Эдвардс - 11, Шарп - 10, Томас - 6, Гриффин - 5, Браун - 2, Бембри, Джонсон, Дюк, Дюрант, Картер, Клэкстон, Миллсэп, Харрис

«Нью-Йорк Никс» дома уступил «Шарлотт Хорнетс» – 87:97.

По 18 очков в составе хозяев набрали Ар Джей Барретт и Джулиус Рэндл, а Майлс Бриджес из «Хорнетс» заработал 38 очков.

НБА - регулярный чемпионат
17 января 2022, понедельник. 21:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
87 : 97
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Нью-Йорк Никс: Барретт - 18, Рэндл - 18, Куикли - 12, Топпин - 11, Робинсон - 10, Бёркс - 6, Фурнье - 6, Гримс - 5, Гибсон - 1, Макбрайд, Ноэль, Реддиш, Роуз, Саманич, Симс, Уокер, Хилл
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 38, Розир - 22, Хэйворд - 16, Мартин - 9, Пламли - 5, Смит - 3, Вашингтон - 2, Макдэниелс - 2, Болл, Букнайт, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Ричардс, Тор, Убре

«Мемфис Гриззлиз» дома переиграл «Чикаго Буллз» – 119:106.

Джа Морант и Десмонд Бейн из «Мемфиса» набрали по 25 очков, 24 очка у Демара Дерозана из «Чикаго».

НБА - регулярный чемпионат
17 января 2022, понедельник. 23:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
119 : 106
Чикаго Буллз
Чикаго
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 25, Морант - 25, Кларк - 15, Джексон - 14, Джонс - 11, Мелтон - 10, Кончар - 9, Андерсон - 4, Адамс - 2, Калвер - 2, Уильямс - 2, Альдама, Брукс, Матиас, Пон, Терри, Тийе, Тиллман
Чикаго Буллз: Дерозан - 24, Уайт - 16, Досунму - 15, Браун - 14, Томас - 13, Hill - 12, Вучевич - 7, Брэдли - 3, Маккинни - 2, Болл, Грин, Джонс, Дотсон, Карузо, Кук, Лавин, Симонович, Уильямс

«Милуоки Бакс» в гостях проиграли «Атланте Хоукс» со счётом 114:121.

Трей Янг в составе хозяев набрал 30 очков, Крис Миддлтон из «Милоуки» заработал 34 очка.

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2022, вторник. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
121 : 114
Милуоки Бакс
Милуоки
Атланта Хоукс: Янг - 30, Хантер - 20, Галлинари - 16, Коллинс - 16, Хаертер - 13, Оконгву - 12, Л. Уильямс - 8, Райт - 6, Богданович, Джонсон, Дьенг, Капела, Купер, Луваву-Кабарро, Мэйс, Нокс
Милуоки Бакс: Миддлтон - 34, Адетокунбо - 27, Коннотон - 14, Портис - 13, Аллен - 9, Дивинченцо - 9, Хилл - 5, Мэттьюз - 3, Wigginton, Адетокунбо, Лопес, Мамукелашвили, Нвора, Оджелей, Холидэй, Худ
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