«Мемфис» обыграл «Чикаго». «Бруклин» уступил «Кливленду»

На стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Бруклин Нетс». Хозяева победили со счётом 114:107.
22 очка в составе «Кливленда» набрал Дариус Гарлэнд, 27 очков у Кайри Ирвинга из «Бруклина».
«Нью-Йорк Никс» дома уступил «Шарлотт Хорнетс» – 87:97.
По 18 очков в составе хозяев набрали Ар Джей Барретт и Джулиус Рэндл, а Майлс Бриджес из «Хорнетс» заработал 38 очков.
«Мемфис Гриззлиз» дома переиграл «Чикаго Буллз» – 119:106.
Джа Морант и Десмонд Бейн из «Мемфиса» набрали по 25 очков, 24 очка у Демара Дерозана из «Чикаго».
«Милуоки Бакс» в гостях проиграли «Атланте Хоукс» со счётом 114:121.
Трей Янг в составе хозяев набрал 30 очков, Крис Миддлтон из «Милоуки» заработал 34 очка.
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