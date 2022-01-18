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48 очков Букера помогли «Финиксу» победить «Спёрс». У Дончича — трипл-дабл за «Даллас»

48 очков Букера помогли «Финиксу» победить «Спёрс». У Дончича — трипл-дабл за «Даллас»
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В Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 121:107.

Самый значимый вклад в победу «Финикса» внёс защитник Девин Букер, набравший 48 очков и совершивший 5 подборов и 6 передач. В составе «Сан-Антонио» лучшая результативность у австрийца Якоба Пёлтля, оформившего дабл-дабл, — 23 очка, 14 подборов и 4 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2022, вторник. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
107 : 121
Финикс Санз
Финикс
Сан-Антонио Спёрс: Пёлтль - 23, Мюррей - 18, Макдермотт - 15, Джонсон - 14, Уайт - 14, Васселл - 10, Ландейл - 5, Уокер - 4, Бэйтс-Диоп - 3, Ойбанкс - 1, Джонс, Кейкок, Коллинс, Примо, Уискэмп, Форбс, Янг
Финикс Санз: Букер - 48, Бийомбо - 17, Пол - 15, Пэйн - 11, Джонсон - 8, Краудер - 8, Бриджес - 7, Макги - 6, Шамет - 1, Bass, Камински, Надер, Пэйтон, Смит, Уэйнрайт, Шарич, Эйтон

В параллельном матче «Даллас Маверикс» на домашнем паркете благодаря трипл-даблу словенского защитника Луки Дончича (20 очков, 11 подборов и 12 передач) обыграл «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 104:102.

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2022, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
104 : 102
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Даллас Маверикс: Дончич - 20, Финни-Смит - 17, Брансон - 14, Порзингис - 13, Хардуэй-младший - 12, Пауэлл - 10, Клебер - 8, Грин - 4, Бёрк - 3, Нтиликина - 3, Баллок, Браун, Браун, Крисс, Марьянович, Пинсон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Дорт - 18, Гидди - 10, Робинсон-Эрл - 9, Уиггинс - 8, Мускала - 7, Джером - 6, Манн - 6, Базли - 2, Дьяките - 2, Sarr, Крейчи, Маледон, Покушевски, Роби, Уильямс, Уотсон, Фэйворс

Ранее «Майами Хит» дома победил «Торонто Рэпторс» (104:99) благодаря трипл-даблу лёгкого форварда хозяев Джимми Батлера (19 очков, 10 подборов и 10 передач), 21 очко и 22 передачи Юсуфа Нуркича принесли «Портленд Трэйл Блэйзерс» победу над «Орландо Мэджик» (98:88), а «Лос-Анджелес Клипперс» разобрался с «Индианой Пэйсерс» (139:133).

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2022, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
104 : 99
Торонто Рэпторс
Торонто
Майами Хит: Хироу - 23, Батлер - 19, Винсент - 15, Адебайо - 14, Дедмон - 8, Робинсон - 8, Мартин - 6, Страс - 6, Такер - 5, Гай, Лоури, Моррис, Окпала, Оладипо, Сильва, Хаслем, Юртсевен
Торонто Рэпторс: Буше - 23, Ванвлит - 22, Сиакам - 18, Барнс - 16, Ануноби - 14, Ачиува - 6, Берч, Бонга, Бэнтон, Ватанабэ, Горан Драгич, Джонсон, Михайлюк, Трент-мл., Флинн, Шампани
НБА - регулярный чемпионат
18 января 2022, вторник. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
88 : 98
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Орландо Мэджик: Вагнер - 14, Вагнер - 14, Саггс - 10, Харрис - 10, Хэмптон - 9, Энтони - 9, Лопес - 8, Бамба - 5, Океке - 5, Росс - 4, Айзек, Браздейкис, Картер, Картер-Уильямс, Мур, Скофилд, Фульц
Портленд Трэйл Блэйзерс: Нуркич - 21, Макколлум - 16, Маклемор - 14, Литтл - 13, Саймонс - 13, Уотфорд - 8, Ковингтон - 7, Смит - 6, Блевинс, Браун, Зеллер, Лиллард, Нэнс, Пауэлл, Снелл, Эллеби
НБА - регулярный чемпионат
17 января 2022, понедельник. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
139 : 133
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Лос-Анджелес Клипперс: Батюм - 32, Джексон - 26, Моррис - 21, Коффи - 16, Зубац - 10, Бледсо - 9, Мэнн - 9, Хартенштайн - 9, Бостон - 4, Ибака - 3, Moon, Габриэль, Джонсон, Джордж, Кеннард, Леонард, Престон, Скрабб, Уинслоу
Индиана Пэйсерс: ЛеВерт - 26, Дуарте - 24, Сабонис - 19, Холидэй - 18, Битадзе - 17, Бриссетт - 13, Вашингтон - 10, Крэйг - 4, Stephenson - 2, Sykes, Taylor, Брогдон, Джексон, Лэмб, Макконнелл, Тёрнер, Уоррен
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