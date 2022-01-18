48 очков Букера помогли «Финиксу» победить «Спёрс». У Дончича — трипл-дабл за «Даллас»

В Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 121:107.
Самый значимый вклад в победу «Финикса» внёс защитник Девин Букер, набравший 48 очков и совершивший 5 подборов и 6 передач. В составе «Сан-Антонио» лучшая результативность у австрийца Якоба Пёлтля, оформившего дабл-дабл, — 23 очка, 14 подборов и 4 передачи.
В параллельном матче «Даллас Маверикс» на домашнем паркете благодаря трипл-даблу словенского защитника Луки Дончича (20 очков, 11 подборов и 12 передач) обыграл «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 104:102.
Ранее «Майами Хит» дома победил «Торонто Рэпторс» (104:99) благодаря трипл-даблу лёгкого форварда хозяев Джимми Батлера (19 очков, 10 подборов и 10 передач), 21 очко и 22 передачи Юсуфа Нуркича принесли «Портленд Трэйл Блэйзерс» победу над «Орландо Мэджик» (98:88), а «Лос-Анджелес Клипперс» разобрался с «Индианой Пэйсерс» (139:133).
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