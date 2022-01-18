«Лейкерс» прервали серию из трёх поражений, обыграв дома «Юту»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Юту Джаз». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 101:95, благодаря чему им удалось прервать 3-матчевую серию поражений.

Самый значимый вклад в победу «Лейкерс» внёс форвард Леброн Джеймс – 25 очков, 7 подборов и 7 передач, а наиболее результативным в составе «Джаз» стал центровой Руди Гобер – 19 очков, 16 подборов.

Напомним, «Юта Джаз» (29-14) занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Лос-Анджелес Лейкерс» (21-22) – на 9-й позиции.

В следующем матче «Лейкерс» примет «Индиану Пэйсерс», а «Юта» начнёт домашнюю серию игрой с «Хьюстон Рокетс».