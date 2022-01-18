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«Лейкерс» прервали серию из трёх поражений, обыграв дома «Юту»

«Лейкерс» прервали серию из трёх поражений, обыграв дома «Юту»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Юту Джаз». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 101:95, благодаря чему им удалось прервать 3-матчевую серию поражений.

Самый значимый вклад в победу «Лейкерс» внёс форвард Леброн Джеймс – 25 очков, 7 подборов и 7 передач, а наиболее результативным в составе «Джаз» стал центровой Руди Гобер – 19 очков, 16 подборов.

Напомним, «Юта Джаз» (29-14) занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Лос-Анджелес Лейкерс» (21-22) – на 9-й позиции.

В следующем матче «Лейкерс» примет «Индиану Пэйсерс», а «Юта» начнёт домашнюю серию игрой с «Хьюстон Рокетс».

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2022, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 95
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Джонсон - 15, Уэстбрук - 15, Монк - 14, Хортон-Такер - 11, Брэдли - 9, Ариза - 4, Ривз - 4, Ховард - 4, Бэйзмор, Джонс, Джордан, Думбуйа, Дэвис, Нанн, Эллингтон, Энтони
Юта Джаз: Конли - 20, Гобер - 19, Митчелл - 13, О'Нил - 13, Гэй - 9, Инглс - 9, Кларксон - 6, Богданович - 5, Форрест - 1, Азубуике, Батлер, Валентайн, Пэскелл, Уайтсайд, Хьюз, Читэм
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