Кайри Ирвинг: моё решение не может быть поколеблено каким-то событием из мира НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг рассказал о том, что не собирается вакцинироваться, несмотря на травму лидера команды Кевина Дюранта.
«Моё решение не может быть поколеблено каким-то событием из мира НБА. Опять же, я уважаю решение каждого, не собираюсь пытаться убедить кого-то в чём-то, я просто твёрдо стою на том, во что верю. И хотя мы сейчас имеем дело с Кевином, я просто знаю, что я защищён организацией, защищён своими товарищами по команде, защищён всеми врачами, с которыми я разговаривал. И я просто стою на своём.
Когда я говорю, что не буду делать прививки, и делаю выбор в своей жизни, это каким-то образом смешивается с баскетболом. А на самом деле это никак не должно пересекаться. Мы живём в реальном мире. Здорово, что у меня есть такая возможность. Мне нравится быть со своими товарищами по команде. Мне нравится играть в «Нетс», но я уже провёл достаточно времени вдали от дома, чтобы подумать об этом, переварить это, принять это решение и выстоять после давления», — приводит слова Ирвинга ESPN.
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