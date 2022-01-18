Лука Дончич набрал больше трипл-даблов, чем все игроки «Далласа» в истории вместе взятые

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче с «Оклахома-Сити» (104:102) оформил очередной трипл-дабл (20 очков, 11 подборов и 12 передач), который стал для него 41-м в составе команды. Примечательно, что это на один больше, чем у всех игроков франшизы вместе взятых.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте «Даллас Маверикс».

Стоит отметить, что Дончич является самым молодым игроком лиги, сделавшим 40 трипл-даблов за карьеру.

Напомним, Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 40+ очков в седьмом матче плей-офф. Средние показатели Луки в плей-офф-2021 составили 35,7 очка, 10,3 передачи и 7,9 подбора за 40,1 минуты при точности двухочковых 54,2% и трёхочковых 40,8%. «Даллас» уступил в серии первого раунда с «Лос-Анджелес Клипперс» (3-4).