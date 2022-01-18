Эксперт: воспитывайте своих детей так, чтобы они были похожи на Джоковича, а не на Леброна

Политик и писатель Ник Адамс, работающий в команде Дональда Трампа, вновь жёстко высказался в адрес звезды Национальной баскетбольной ассоциации Леброна Джеймса.
«Воспитывайте своих детей так, чтобы они были похожи на Джоковича, а не на Леброна», — написал Адамс в своём «твиттере».
Позже он опубликовал ещё один твит, посвящённый лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс»:
«Том Брэди — невероятный отец, муж, гражданин и легендарный спортсмен.
Нам нужно больше таких звёзд, как Том, и меньше таких, как самовлюблённый Леброн Джеймс».
Сегодня Леброн установил потрясающий рекорд НБА. В каждом из последних 14 матчей команды набирал 25 очков, совершал 5 подборов и реализовывал по меньшей мере один трёхочковый бросок. Это самая длинная серия с такой статистикой для любого игрока в истории НБА.
- 18 января 2022
-
17:28
-
16:51
-
15:50
-
14:54
-
13:42
-
12:55
-
11:49
-
10:32
-
09:12
-
09:07
-
07:02
-
04:50
-
00:38
- 17 января 2022
-
23:43
-
22:47
-
21:51
-
20:45
-
19:59
-
18:57
-
17:26
-
16:26
-
15:35
-
14:19
-
13:21
-
12:17
-
11:20
-
10:12
-
09:19
-
09:19
-
09:11
-
08:41
-
06:29
-
00:24
- 16 января 2022
-
23:33
-
22:18