Эксперт: воспитывайте своих детей так, чтобы они были похожи на Джоковича, а не на Леброна

Политик и писатель Ник Адамс, работающий в команде Дональда Трампа, вновь жёстко высказался в адрес звезды Национальной баскетбольной ассоциации Леброна Джеймса.

«Воспитывайте своих детей так, чтобы они были похожи на Джоковича, а не на Леброна», — написал Адамс в своём «твиттере».

Позже он опубликовал ещё один твит, посвящённый лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс»:

«Том Брэди — невероятный отец, муж, гражданин и легендарный спортсмен.



Нам нужно больше таких звёзд, как Том, и меньше таких, как самовлюблённый Леброн Джеймс».

Сегодня Леброн установил потрясающий рекорд НБА. В каждом из последних 14 матчей команды набирал 25 очков, совершал 5 подборов и реализовывал по меньшей мере один трёхочковый бросок. Это самая длинная серия с такой статистикой для любого игрока в истории НБА.