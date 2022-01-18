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Шакил О'Нил объяснил, почему удалил свой аккаунт в «Тиндере»

Шакил О'Нил объяснил, почему удалил свой аккаунт в «Тиндере»
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Знаменитый центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил ответил на вопрос о лучшем приложении для знакомств.

«Инстаграм» — лучшее приложение для знакомств. К тому же оно совершенно бесплатно. Однажды мой хороший друг Гэри Ви сказал: «Люди платят деньги за эти приложения для знакомств, а ведь «Инстаграм» и TikTok — лучшие способы познакомиться с девушками».

Однажды я пытался попасть на «Тиндер», но никто не верил, что это действительно я. Когда это приложение только появилось, я там зарегистрировался и постарался начать общаться: «Привет, так что — встретимся?» И все такие: «Я тебя не знаю, ты не Шак. Шак никогда бы так не поступил». Я такой: «Позвони мне, позвони! Это же мой номер». А они всё своё: «Это не Шак, Шака никогда бы здесь не было», — сказал Шакил в FULL SEND PODCAST.

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