«Лейкерс» выставили шестерых игроков на обмен

«Лос-Анджелес Лейкерс» могут покинуть сразу шесть игроков, сообщает Bleacher Report. По сведениям источника, на обмен калифорнийский клуб выставил защитников Кендрика Нанна, Кента Бэйзмора и Уэйна Эллингтона, атакующего защитника Тэйлена Хортона-Такера, а также центровых Деандре Джордана и Дуайта Ховарда.



При этом отмечается, что покинут команду, возможно, не все игроки, и переговоры с другими клубами по поводу их обмена получатся крайне непростыми.



Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» принимал «Юту Джаз». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 101:95, благодаря чему им удалось прервать 3-матчевую серию поражений.

Новость по теме Деннис Родман: Шакил О'Нил и Коби Брайант не могли впустить меня в свою чёртову команду