«Лейкерс» выставили шестерых игроков на обмен
Поделиться
«Лос-Анджелес Лейкерс» могут покинуть сразу шесть игроков, сообщает Bleacher Report. По сведениям источника, на обмен калифорнийский клуб выставил защитников Кендрика Нанна, Кента Бэйзмора и Уэйна Эллингтона, атакующего защитника Тэйлена Хортона-Такера, а также центровых Деандре Джордана и Дуайта Ховарда.
При этом отмечается, что покинут команду, возможно, не все игроки, и переговоры с другими клубами по поводу их обмена получатся крайне непростыми.
Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» принимал «Юту Джаз». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 101:95, благодаря чему им удалось прервать 3-матчевую серию поражений.
Комментарии
- 18 января 2022
-
19:06
-
18:24
-
18:13
-
17:28
-
16:51
-
15:50
-
14:54
-
13:42
-
12:55
-
11:49
-
10:32
-
09:12
-
09:07
-
07:02
-
04:50
-
00:38
- 17 января 2022
-
23:43
-
22:47
-
21:51
-
20:45
-
19:59
-
18:57
-
17:26
-
16:26
-
15:35
-
14:19
-
13:21
-
12:17
-
11:20
-
10:12
-
09:19
-
09:19
-
09:11
-
08:41
-
06:29
Партнерский контент