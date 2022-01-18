Игрок «Барселоны»: меня всегда спрашивают, заразил ли я Джоковича COVID-19 или он меня

Американский тяжёлый форвард «Барселоны» Найджел Хэйс рассказал, как в день рождения ему пришлось изолироваться в номере отеля в Афинах из-за заражения коронавирусом, и последствиях в виде постоянных расспросов о сербском теннисисте, первой ракетке мира Новаке Джоковиче.



«Я был очень зол, хотел играть. Ведь я наконец почувствовал, что набрал форму, сыграл два очень хороших матча, и вот такое в мой день рождения — я заболел ковидом. Я не смог принять участия в матче, не мог делать ничего.

Теперь все обсуждают, что у меня был коронавирус и у Новака Джоковича он тоже был. Даты совпадают, потому что он сдал положительный тест в мой день рождения. Многие пишут всякую ахинею в соцсетях, отмечают меня в тегах и то и дело спрашивают, заразил ли я Джоковича COVID-19 или он меня. Но что есть, то есть, такова жизнь», – сказал Хэйс в интервью на канале баскетбольного клуба «Жальгирис» в YouTube.