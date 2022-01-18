Расселл Уэстбрук отреагировал на исполнение одного из лучших данков сезона НБА
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук прокомментировал свой данк, который исполнил с сопротивлением центрового клуба «Юта Джаз» Руди Гобера в последнем матче регулярного чемпионата НБА.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно в "Твиттере" «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Это придало нам кураж, который был так нужен команде. Особенно в настоящее время», – приводит слова Уэстбрука ESPN US.
Напомним, «Лос-Анджелес» победил «Юту Джаз» со счётом 101:95, благодаря чему команде удалось прервать 3-матчевую серию поражений. Самый значимый вклад в победу «Лейкерс» внёс лидер Леброн Джеймс – 25 очков, 7 подборов и 7 передач, а наиболее результативным в составе «Джаз» стал Гобер – 19 очков, 16 подборов.
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