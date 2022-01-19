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«Бостон», «Денвер» и «Сан-Антонио» осуществили трёхсторонний обмен

«Бостон», «Денвер» и «Сан-Антонио» осуществили трёхсторонний обмен
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«Денвер Наггетс», «Сан-Антонио Спёрс» и «Бостон Селтикс» совершили трёхсторонний обмен, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

По условиям сделки атакующий защитник «Спёрс» Брин Форбс перешёл в «Наггетс». Тяжёлый форвард «Селтикс» Хуанхо Эрнангомес стал баскетболистом «Сан-Антонио». Центровой «Денвера» Бол Бол и его одноклубник защитник Пи Джей Дозьер отправились в «Бостон». Бол Бол и Дозьер сейчас травмированы и не могут выходить на площадку, но их переход позволит «Селтикс» разгрузить платёжную ведомость. «Наггетс» также отправили пик второго раунда драфта в «Сан-Антонио».

«Денвер» сбросил двух игроков и создал свободное место в заявке, которое планирует использовать на подписание контракта с центровым Демаркусом Казинсом до конца сезона.

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