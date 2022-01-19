«Лейкерс» отреагировали на информацию о намерении уволить главного тренера

Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» не собирается увольнять главного тренера команды Фрэнка Вогеля, сообщает Los-Angeles Times. Ранее сообщалось, что Вогель мог лишиться своего поста после неудачной серии команды из трёх поражений кряду.



17 января «Лейкерс» прервали серию из трёх поражений, обыграв дома «Юту». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 101:95. Напомним, «Юта Джаз» (29-14) занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Лос-Анджелес Лейкерс» (21-22) – на 9-й позиции.



В следующем матче «Лейкерс» примет «Индиану Пэйсерс».



Ранее стало известно, что «Лос-Анджелес Лейкерс» могут покинуть сразу шесть игроков. Калифорнийский клуб выставил защитников Кендрика Нанна, Кента Бэйзмора и Уэйна Эллингтона, атакующего защитника Тэйлена Хортона-Такера, а также центровых Деандре Джордана и Дуайта Ховарда.