Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отреагировал на обвинения в разрушении баскетбола.



«В социальных сетях будут писать, что я испортил игру. Любой, кто разбирается в баскетболе, знает, как я к этому отношусь. Мне нравится моя манера игры. Она открывает возможности для творчества. Все любят бросать в кольцо. Но стоит не забывать о долгих годах тренировок, которые я вложил, как и все, кто играет на таком высоком уровне. Критика будет всегда. Ненависть и любовь, критика и радость. Вот почему я отношусь к этому очень спокойно», — приводит слова Стефена Карри The Athletic.



Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и стал лучшим скорером лиги в 2016 году.