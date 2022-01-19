Марио Хезонья примет участие сразу в двух конкурсах на Матче звёзд Единой лиги ВТБ
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Форвард УНИКСа Марио Хезонья примет участие сразу в двух конкурсах на Матче звёзд Единой лиги ВТБ 20 февраля на «ВТБ Арене» — в слэм-данк контесте и конкурсе трёхочковых.
«Марио Хезонья — один из самых ярких игроков Европы и лидер УНИКСА, команды, занимающей первое место в Лиге ВТБ. Мы очень рады, что Марио хочет проявить себя не только на Матче звёзд, но и в обоих конкурсах, которые пройдут в рамках нашего мероприятия — слэм-данк контесте и трёхочковых бросках. Уверена, всех болельщиков ждёт настоящее шоу от Супер Марио!» — заявила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.
Матч всех звёзд состоится 20 февраля в Москве на «ВТБ Арене» и пройдет в формате «Звёзды России» против «Звёзд мира».
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