«Филадельфия» отклонила крупное предложение по обмену Бена Симмонса

Инсайдер Джейк Фишер сообщил, что «Филадельфия» отклонила крупное предложение «Детройт Пистонс» по обмену разыгрывающего Бена Симмонса,



«Ситуация в «Филадельфии» не особо изменилась с июля — Дэрил Мори продолжает отклонять любые предложения по Симмонсу, которые не включают в себя игроков уровня Матча звёзд. Таким образом, предложение «Детройт Пистонс» обменять Джереми Гранта, Саддика Бея и Келли Олиника не вызвало особого энтузиазма в стане «Сиксерс», говорят источники», — написал Джейк Фишер в своей колонке на Bleacher Report.



Напомним, Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку. В общей сложности Симмонс потерял $ 7 433 713 из-за отказа от игр в этом сезоне.