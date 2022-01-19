Гомельский отреагировал на мнение, что ЦСКА может ничего не выиграть в этом сезоне

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский отреагировал на мнение, что московский ЦСКА может ничего не выиграть в сезоне-2021/2022.
«Я играл за ЦСКА, работал в системе ЦСКА, с 1981 года я болею и переживаю за свой клуб. Особенно остро переживаю неудачи клуба. Но я радуюсь тому, что конкуренция в отечественном баскетболе растёт и победы армейцев во внутреннем чемпионате достаются всё труднее. В работе профессионального клуба по игровому виду спорта понятие перестройка сильно растянуто по времени. Одни игроки клуб покидают, новые приходят. Это перестройка состава. Происходят и смены тренеров. Иногда такие изменения понятны и конкретны, иногда — нет.
Примером может послужить УНИКС прошлым летом, когда ушёл тренер Прифтис, который был и остаётся очень хорошим специалистом, а пришёл тренер Перасович, который настоял на коренных изменениях в составе. В «Зените» тренер Паскуаль провёл изменения в составе более плавно. Но и в том, и в другом случае видны идеи тренеров и перспектива развития на ближайшие 2-3 сезона. В ЦСКА подобные изменения в составе проходят в годы тренера Итудиса плавно и конкретно по позициям. Менеджмент и тренер решают, какие позиции нуждаются в первоочередном усилении. А шансы ЦСКА на победы в Евролиге и ЕЛ ВТБ в текущем сезоне по-прежнему высоки. Матчи соперников с ЦСКА это подтверждают. Мотивация соперников на эти игры по-прежнему самая высокая. Все мечтают обыграть ЦСКА. Это предмет для гордости и самоутверждения. А победят ли армейцы в сезоне, знает только господь бог», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.
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