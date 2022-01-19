Евролига назвала даты перенесённых матчей ЦСКА

В Евролиге назвали новые даты матчей, которые были перенесены из-за коронавирусных ограничений.
18-й тур
«Олимпиакос» — ЦСКА — 20 марта
19-й тур
ЦСКА — «Барселона» — 27 февраля
«Црвена Звезда» — «Фенербахче» — 27 февраля
«Маккаби Тель-Авив» — «Баскония» — 1 марта
Напомним, ранее Евролига назвала даты ещё 14 матчей:
17-й тур
«Жальгирис» – «Милан», 8 февраля
18-й тур
«Милан» – «Альба», 18 января
«Виллербан» – «Бавария», 25 января
«Фенербахче» – «Реал», 8 февраля
«Панатинаикос» – «Жальгирис», 26 января
19-й тур
«Виллербан – «Монако», 18 января
«Реал» – УНИКС», 25 января
«Жальгирис» – «Олимпиакос», 15 марта
20-й тур
«Црвена Звезда» – «Реал», 8 марта
«Баскония» – «Анадолу Эфес», 8 марта
«Зенит» – «Виллербан», 1 марта
«Монако» – УНИКС, 22 февраля
21-й тур
«Олимпиакос» – «Зенит», 8 марта
«Милан» – УНИКС, 1 марта.
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