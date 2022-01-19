Евролига назвала даты перенесённых матчей ЦСКА

В Евролиге назвали новые даты матчей, которые были перенесены из-за коронавирусных ограничений.

18-й тур

«Олимпиакос» — ЦСКА — 20 марта



19-й тур

ЦСКА — «Барселона» — 27 февраля

«Црвена Звезда» — «Фенербахче» — 27 февраля

«Маккаби Тель-Авив» — «Баскония» — 1 марта

Напомним, ранее Евролига назвала даты ещё 14 матчей:

17-й тур

«Жальгирис» – «Милан», 8 февраля



18-й тур

«Милан» – «Альба», 18 января

«Виллербан» – «Бавария», 25 января

«Фенербахче» – «Реал», 8 февраля

«Панатинаикос» – «Жальгирис», 26 января



19-й тур

«Виллербан – «Монако», 18 января

«Реал» – УНИКС», 25 января

«Жальгирис» – «Олимпиакос», 15 марта



20-й тур

«Црвена Звезда» – «Реал», 8 марта

«Баскония» – «Анадолу Эфес», 8 марта

«Зенит» – «Виллербан», 1 марта

«Монако» – УНИКС, 22 февраля



21-й тур

«Олимпиакос» – «Зенит», 8 марта

«Милан» – УНИКС, 1 марта.