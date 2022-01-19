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Деннис Родман назвал двух легенд НБА, которые его ненавидят

Деннис Родман назвал двух легенд НБА, которые его ненавидят
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Член Зала славы, легендарный форвард Деннис Родман рассказал о том, что бывшие баскетболисты Алонзо Моурнинг и Шакил О'Нил ненавидят его.

«Вы видели Алонзо Моурнинга? Ну, лично меня он буквально ненавидел. Потому что я постоянно влезал в его голову, всё время. Он сильнее меня в баскетболе и прочем, но я никогда не беспокоился об этом, потому что вник в его мысли.

У Шака тоже были проблемы со мной. Потому что я, наверное, единственный парень, который может его закрыть. Я мог удерживать его на уровне трёх, четырёх или пяти очков», — приводит слова Родмана Fadeaway World.

Родман является пятикратным чемпионом НБА. Первые два титула он завоевал в составе «Детройт Пистонс». Ещё три титула он выиграл вместе с «Чикаго Буллз», ведомым Майклом Джорданом.

Всего в регулярных чемпионатах НБА Деннис принял участие в 911 матчах, набирая в них 7,3 очка, собирая 13,1 подбора и совершая 1,8 передачи. В плей-офф на его счету 169 матчей со средней статистикой 6,4 очка и 9,9 подбора.

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