«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Андорру» в матче Еврокубка

Завершился матч Еврокубка, в котором «Локомотив-Кубань» на выезде встречался с «Андоррой». Победу одержала российская команда со счётом 86:76. Самым результативным игроком встречи стал американский защитник Эррик Макколум, который записал на свой счёт 30 очков.
Уже в первой четверти краснодарская команда обеспечила себе преимущество в 11 очков (24:13). Вторую десятиминутку ударно провели уже хозяева, сократив отставание к большому перерыву до 6 очков (45:51).
Третья четверть вновь оказалась за российской командой (21:16). Четвёртая четверть оказалась самой нерезультативной и закончилась в пользу «Андорры» — 15:14.
После 10 игр «Локомотив-Кубань» занимает третью строчку в турнирной таблице группы А, одержав 7 побед и потерпев 3 поражения. «Андорра» идёт на четвёртом месте (5-4).
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