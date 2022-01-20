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«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Андорру» в матче Еврокубка

«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Андорру» в матче Еврокубка
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Завершился матч Еврокубка, в котором «Локомотив-Кубань» на выезде встречался с «Андоррой». Победу одержала российская команда со счётом 86:76. Самым результативным игроком встречи стал американский защитник Эррик Макколум, который записал на свой счёт 30 очков.

Уже в первой четверти краснодарская команда обеспечила себе преимущество в 11 очков (24:13). Вторую десятиминутку ударно провели уже хозяева, сократив отставание к большому перерыву до 6 очков (45:51).

Третья четверть вновь оказалась за российской командой (21:16). Четвёртая четверть оказалась самой нерезультативной и закончилась в пользу «Андорры» — 15:14.

После 10 игр «Локомотив-Кубань» занимает третью строчку в турнирной таблице группы А, одержав 7 побед и потерпев 3 поражения. «Андорра» идёт на четвёртом месте (5-4).

Еврокубок. Группа A. 9-й тур
19 января 2022, среда. 22:00 МСК
Андорра
Андорра-ла-Велья, Андорра
Окончен
76 : 86
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Андорра: Миллер-Макинтайр - 20, Нуа - 12, Ханна - 9, Льовет - 6, Паули - 6, Морган - 5, Накич - 5, Олумуйива - 5, Диань - 4, Артеага - 2, Кроуфорд - 2
Локомотив-Кубань: Макколум - 30, Томпсон - 17, Уильямс - 17, Ведищев - 8, Емченко - 5, Ильницкий - 3, Мартюк - 3, Паунич - 3, Калинов, Кидд
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