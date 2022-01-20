Энес Кантер отреагировал на жёсткие слова совладельца «Голден Стэйт» об уйгурах в Китае

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер высказался по поводу одного из владельцев «Голден Стэйт Уорриорз» Чамата Палихапитии, который заявил, что «никому нет дела» до нарушений прав человека в отношении уйгуров в Китае.
«Когда в НБА говорят, что мы выступаем за справедливость, не забывайте, что есть те, кто продаст свою душу за деньги и бизнес. К примеру, Чамат Палихапития, владелец «Уорриорз», который говорит: «Никому нет дела до того, что происходит с уйгурами». Когда происходит геноцид, такие люди, как он, позволяют этому случиться. Позор!», — написал Кантер в своём «твиттере».
«Переслушав подкаст, я признаю, что в моих словах не хватает сочувствия. Я полностью это признаю. Моя семья бежала из страны, в которой было много своих проблем с правами человека. Поскольку я сам являюсь беженцем, эта тема занимает большую часть моего жизненного опыта. Для ясности, я считаю, что права человека важны, будь то в Китае, Соединенных Штатах или где-либо еще. Точка», – сказал Палихапития после критики в свой адрес.
Ранее Кантер не раз выступал с критикой политики Китайской Народной Республики. Кроме того, Энес называл главу Китая Си Цзиньпина «жестоким диктатором». Ранее баскетболист выступил с призывом к спортсменам бойкотировать Олимпийские игры — 2022 в Пекине, вспомнив скандал с китайской теннисисткой Пэн Шуай.
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