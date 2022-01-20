«Бруклин» одолел «Вашингтон» благодаря 30 очкам Кайри Ирвинга

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Вашингтоне (США), в котором на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» «Вашингтон Уизардс» принимал «Бруклин Нетс». Победу в нём одержал «Бруклин» со счётом 119:118.



Значительный вклад в успех гостей внёс Кайри Ирвинг – 30 очков. В «Вашингтоне» выделился Брэдли Бил, на его счету 23 очка.



В параллельном матче в Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Майами Хит» провёл игру с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 104:92.



Самым результативным игроком у «Майами» стал Калеб Мартин, набравший 26 очков. Также стоит отметить Эдриса Адебайо, у которого дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. Лучше всех у «Портленда» выступил Анферни Саймонс, у него 27 очков.



Также «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Орландо Мэджик» со счётом 123:110, «Миннесота Тимбервулвз» уступила «Атланте Хоукс» (122:134) и «Шарлотт Хорнетс» победил «Бостон Селтикс» (111:102).