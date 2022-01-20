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«Бруклин» одолел «Вашингтон» благодаря 30 очкам Кайри Ирвинга

«Бруклин» одолел «Вашингтон» благодаря 30 очкам Кайри Ирвинга
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Вашингтоне (США), в котором на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» «Вашингтон Уизардс» принимал «Бруклин Нетс». Победу в нём одержал «Бруклин» со счётом 119:118.

Значительный вклад в успех гостей внёс Кайри Ирвинг – 30 очков. В «Вашингтоне» выделился Брэдли Бил, на его счету 23 очка.

В параллельном матче в Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Майами Хит» провёл игру с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 104:92.

Самым результативным игроком у «Майами» стал Калеб Мартин, набравший 26 очков. Также стоит отметить Эдриса Адебайо, у которого дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. Лучше всех у «Портленда» выступил Анферни Саймонс, у него 27 очков.

Также «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Орландо Мэджик» со счётом 123:110, «Миннесота Тимбервулвз» уступила «Атланте Хоукс» (122:134) и «Шарлотт Хорнетс» победил «Бостон Селтикс» (111:102).

НБА - регулярный чемпионат
20 января 2022, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
104 : 92
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Майами Хит: Мартин - 26, Адебайо - 20, Страс - 15, Дедмон - 12, Винсент - 11, Робинсон - 9, Гай - 5, Батлер - 4, Такер - 2, Лоури, Моррис, Окпала, Оладипо, Сильва, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 27, Макколлум - 24, Нуркич - 18, Ковингтон - 11, Смит - 5, Снелл - 3, Уотфорд - 2, Эллеби - 2, Блевинс, Браун, Зеллер, Лиллард, Литтл, Маклемор, Нэнс, Пауэлл
НБА - регулярный чемпионат
20 января 2022, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
118 : 119
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Бил - 23, Кузма - 16, Харрелл - 14, Хатимура - 14, Авдия - 13, Динвидди - 11, Колдуэлл-Поуп - 9, Гэффорд - 8, Брайант - 6, Кисперт - 4, Гилл, Дав. Бертанс, Нето, Тодд, Уинстон, Холидей, Ээи
Бруклин Нетс: Ирвинг - 30, Олдридж - 27, Харден - 18, Миллз - 17, Шарп - 14, Эдвардс - 5, Браун - 4, Томас - 4, Бембри, Гриффин, Джонсон, Дюк, Дюрант, Картер, Клэкстон, Миллсэп, Харрис
НБА - регулярный чемпионат
20 января 2022, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
102 : 111
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бостон Селтикс: Шрёдер - 24, Браун - 21, Хорфорд - 13, Тейтум - 12, Лэнгфорд - 11, Ричардсон - 10, Уильямс - 6, Кантер - 5, Бол, Дозьер, Несмит, Притчард, Смарт, Томас, Уильямс, Фернанду, Хозер
Шарлотт Хорнетс: Розир - 28, Бриджес - 22, Убре - 18, Болл - 15, Макдэниелс - 12, Пламли - 6, Хэйворд - 5, Мартин - 3, Вашингтон - 2, Букнайт, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Ричардс, Смит, Тор
НБА - регулярный чемпионат
20 января 2022, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
134 : 122
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Атланта Хоукс: Янг - 37, Хантер - 22, Коллинс - 17, Оконгву - 17, Галлинари - 15, Хаертер - 12, Л. Уильямс - 7, Райт - 5, Нокс - 2, Brown Jr., Богданович, Джонсон, Дьенг, Капела, Купер, Луваву-Кабарро, Мэйс
Миннесота Тимбервулвз: Расселл - 31, Эдвардс - 20, Таунс - 17, Бисли - 16, Вандербилт - 10, Ноуэлл - 9, Рид - 7, Принс - 5, Макдэниелс - 4, Окоги - 3, Беверли, Больмаро, Лейман, Маклафлин, Найт, Райт
НБА - регулярный чемпионат
20 января 2022, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
123 : 110
Орландо Мэджик
Орландо
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 50, Харрис - 21, Макси - 14, Ньянг - 10, Драммонд - 9, Коркмаз - 8, Карри - 5, Браун - 3, Джо - 3, Powell, Бэсси, Грин, Милтон, Рид, Симмонс, Спрингер, Тибулл
Орландо Мэджик: Бамба - 32, Океке - 18, Саггс - 14, Энтони - 13, Вагнер - 9, Вагнер - 6, Харрис - 5, Браздейкис - 4, Лопес - 3, Росс - 2, Скофилд - 2, Хэмптон - 2, Айзек, Картер, Картер-Уильямс, Мур, Фульц
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