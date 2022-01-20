«Лейкерс» проиграли «Индиане», несмотря на дабл-дабл Леброна с 30 очками

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе (США), в котором на стадионе «Стэйплс-центр» «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Индиану Пэйсерс». Победу в нём одержала «Индиана» со счётом 111:104.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Леброн Джеймс – 30 очков и 12 подборов. В «Индиане» выделился Карис ЛеВерт, на его счету 30 очков.
В параллельном матче в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» «Денвер Наггетс» провёл игру с «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в этом матче в овертайме одержали хозяева со счётом 130:128.
Самым результативным игроком у «Денвера» стал Никола Йокич, набравший 49 очков, 14 подборов и 10 передач. Лучше всех у «Клипперс» выступил Ивица Зубац, у него 32 очка и 10 подборов.
Также «Хьюстон Рокетс» обыграл «Юту Джаз» со счётом 116:111, и «Детройт Пистонс» победил «Сакраменто Кингз» (133:131).
- 20 января 2022
-
09:08
-
06:59
-
06:08
-
00:43
-
00:07
- 19 января 2022
-
22:40
-
21:53
-
20:52
-
19:47
-
18:19
-
17:28
-
16:46
-
15:44
-
14:50
-
13:56
-
13:44
-
12:40
-
11:48
-
10:52
-
09:35
-
09:32
-
08:59
-
08:51
-
01:05
-
00:16
- 18 января 2022
-
23:33
-
23:26
-
22:45
-
22:08
-
20:57
-
20:16
-
19:06
-
18:24
-
18:13
-
17:28