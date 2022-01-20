«Лейкерс» проиграли «Индиане», несмотря на дабл-дабл Леброна с 30 очками

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе (США), в котором на стадионе «Стэйплс-центр» «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Индиану Пэйсерс». Победу в нём одержала «Индиана» со счётом 111:104.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Леброн Джеймс – 30 очков и 12 подборов. В «Индиане» выделился Карис ЛеВерт, на его счету 30 очков.



В параллельном матче в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» «Денвер Наггетс» провёл игру с «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в этом матче в овертайме одержали хозяева со счётом 130:128.



Самым результативным игроком у «Денвера» стал Никола Йокич, набравший 49 очков, 14 подборов и 10 передач. Лучше всех у «Клипперс» выступил Ивица Зубац, у него 32 очка и 10 подборов.



Также «Хьюстон Рокетс» обыграл «Юту Джаз» со счётом 116:111, и «Детройт Пистонс» победил «Сакраменто Кингз» (133:131).