Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» проиграли «Индиане», несмотря на дабл-дабл Леброна с 30 очками

«Лейкерс» проиграли «Индиане», несмотря на дабл-дабл Леброна с 30 очками
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе (США), в котором на стадионе «Стэйплс-центр» «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Индиану Пэйсерс». Победу в нём одержала «Индиана» со счётом 111:104.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Леброн Джеймс – 30 очков и 12 подборов. В «Индиане» выделился Карис ЛеВерт, на его счету 30 очков.

В параллельном матче в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» «Денвер Наггетс» провёл игру с «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в этом матче в овертайме одержали хозяева со счётом 130:128.

Самым результативным игроком у «Денвера» стал Никола Йокич, набравший 49 очков, 14 подборов и 10 передач. Лучше всех у «Клипперс» выступил Ивица Зубац, у него 32 очка и 10 подборов.

Также «Хьюстон Рокетс» обыграл «Юту Джаз» со счётом 116:111, и «Детройт Пистонс» победил «Сакраменто Кингз» (133:131).

НБА - регулярный чемпионат
20 января 2022, четверг. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
130 : 128
ОТ
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 49, Гордон - 28, Моррис - 19, Грин - 12, Бартон - 7, Хиланд - 6, Ннаджи - 5, Рид - 4, Грин, Кампаццо, Маррей, Портер, Риверс, Форбс, Ховард, Чанчар, Эннис
Лос-Анджелес Клипперс: Зубац - 32, Джексон - 28, Бостон - 16, Бледсо - 13, Коффи - 8, Ибака - 7, Кеннард - 7, Мэнн - 7, Уинслоу - 6, Хартенштайн - 4, Moon, Батюм, Габриэль, Джонсон, Джордж, Леонард, Моррис, Престон, Скрабб
НБА - регулярный чемпионат
20 января 2022, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
104 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Хортон-Такер - 20, Уэстбрук - 14, Энтони - 14, Монк - 10, Брэдли - 5, Ховард - 5, Джонсон - 4, Ривз - 2, Ариза, Бэйзмор, Джонс, Джордан, Думбуйа, Дэвис, Нанн, Эллингтон
Индиана Пэйсерс: ЛеВерт - 30, Сабонис - 20, Брогдон - 19, Дуарте - 11, Холидэй - 11, Бриссетт - 5, Крэйг - 5, Лэмб - 5, Битадзе - 3, Джексон - 2, Stephenson, Sykes, Taylor, Вашингтон, Макконнелл, Тёрнер, Уоррен
НБА - регулярный чемпионат
20 января 2022, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
111 : 116
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Юта Джаз: Богданович - 29, Гобер - 23, Кларксон - 19, Конли - 17, Инглс - 10, Форрест - 4, Хаус - 4, О'Нил - 3, Азубуике - 2, Батлер, Валентайн, Гэй, Митчелл, Пэскелл, Уайтсайд, Хьюз, Читэм
Хьюстон Рокетс: Мэтьюз - 23, Тэйт - 18, Гордон - 16, Портер - 15, Вуд - 13, Брукс - 9, Грин - 7, Шенгюн - 7, Кристофер - 6, Мартин - 2, Queen, Гаруба, Нваба, Никс, Огастин, Тайс, Уолл
НБА - регулярный чемпионат
20 января 2022, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
131 : 133
Детройт Пистонс
Детройт
Сакраменто Кингз: Дэвис - 35, Фокс - 27, Барнс - 20, Багли III - 17, Митчелл - 13, Холмс - 10, Джонс - 4, Мету - 3, Хилд - 2, Вудард, Кета, Кинг, Лень, Рэмси, Томпсон, Халибёртон, Харклесс
Детройт Пистонс: Бей - 30, Олиник - 22, Джозеф - 19, Макгрудер - 15, Каннингем - 13, Диалло - 9, Лайлз - 9, Джексон - 7, Стюарт - 7, Ли - 2, Гарза, Грант, Джексон, Ливерс, Пикетт, Смит, Хейз
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022