Никола Йокич повторил рекорд Карима Абдул-Джаббара

Игрок «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал вторым центровым в истории НБА, кому удалось оформить трипл-дабл с 45 очками в победном матче. Первым был легендарный Карим Абдул-Джаббар. Напомним, сегодня «Денвер» на своей площадке оказался сильнее «Лос-Анджелес Клипперс» — 130:128 (ОТ).
В начале декабря 2021 года серб также обошёл легенду «Бостон Селтикс» Ларри Бёрда по количеству трипл-даблов за карьеру. Это достижение покорилось ему после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Чикаго Буллз». В этой встрече Йокич набрал 17 очков, выполнил 12 подборов и отдал 15 результативных передач. Буквально через пять матчей после этого он перегнал и защитника «Бруклин Нетс» Джеймса Хардена. По этому показателю Йокич теперь занимает седьмое место в истории НБА. На его счету уже 67 трипл-даблов.
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