Леброн Джеймс установил уникальный рекорд НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, набравшим 30 000+ очков, 10 000+ подборов и 9000+ передач за карьеру.

Напомним, сегодня на стадионе «Стэйплс-центр» «Лейкерс» принимали «Индиану Пэйсерс». Победу в нём одержала «Индиана» со счётом 111:104. Леброн в этой встрече записал на свой счёт 30 очков и 12 подборов. В «Индиане» выделился Карис ЛеВерт, на его счету 30 очков.

Недавно Леброн Джеймс установил потрясающий рекорд НБА. В каждом из последних 14 матчей команды он набирал 25 очков, совершал 5 подборов и реализовывал по меньшей мере один трёхочковый бросок. Это самая длинная серия с такой статистикой для любого игрока в истории НБА.