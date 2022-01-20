Леброн Джеймс установил уникальный рекорд НБА
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, набравшим 30 000+ очков, 10 000+ подборов и 9000+ передач за карьеру.
Напомним, сегодня на стадионе «Стэйплс-центр» «Лейкерс» принимали «Индиану Пэйсерс». Победу в нём одержала «Индиана» со счётом 111:104. Леброн в этой встрече записал на свой счёт 30 очков и 12 подборов. В «Индиане» выделился Карис ЛеВерт, на его счету 30 очков.
Недавно Леброн Джеймс установил потрясающий рекорд НБА. В каждом из последних 14 матчей команды он набирал 25 очков, совершал 5 подборов и реализовывал по меньшей мере один трёхочковый бросок. Это самая длинная серия с такой статистикой для любого игрока в истории НБА.
Новость по темеЛеброн Джеймс установил потрясающий рекорд НБА
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