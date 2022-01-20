Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Брэдли Бил определил звёздного игрока НБА, с которым хочет объединиться в «Вашингтоне»

Брэдли Бил определил звёздного игрока НБА, с которым хочет объединиться в «Вашингтоне»
Комментарии

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс», второй лучший бомбардир прошлого сезона НБА Брэдли Бил хочет объединиться с Домантасом Сабонисом, который выступает за «Индиану Пэйсерс». Об этом сообщает NBA Central в своём «твиттере».

Сабонис получил одобрение Била и других членов команды из-за его навыков, потенциального соответствия системе тренера Уэса Ансельда-младшего, гибкости его контракта и возраста, сообщает источник.

«Вашингтон Уизардс» после 45 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги имеет в своём активе 23 победы и 22 поражения. Команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022