Брэдли Бил определил звёздного игрока НБА, с которым хочет объединиться в «Вашингтоне»
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Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс», второй лучший бомбардир прошлого сезона НБА Брэдли Бил хочет объединиться с Домантасом Сабонисом, который выступает за «Индиану Пэйсерс». Об этом сообщает NBA Central в своём «твиттере».
Сабонис получил одобрение Била и других членов команды из-за его навыков, потенциального соответствия системе тренера Уэса Ансельда-младшего, гибкости его контракта и возраста, сообщает источник.
«Вашингтон Уизардс» после 45 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги имеет в своём активе 23 победы и 22 поражения. Команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
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