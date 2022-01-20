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Фрэнк Вогель объяснил снятие Расселла Уэстбрука с игры в решающий момент матча

Фрэнк Вогель объяснил снятие Расселла Уэстбрука с игры в решающий момент матча
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель рассказал, почему он заменил разыгрывающего Расселла Уэстбрука в решающий момент матча с « Индианой Пэйсерс» (104:111). Уэстбрук в этой встрече набрал 14 очков, реализовав 5 из 14 бросков с игры.

«Играл с парнями, которые, как я думал, могут выиграть матч», — приводит слова Вогеля журналист Кайл Гун в своём «твиттере».

Сейчас «Лейкерс» идут на восьмом месте в Западной конференции с отрицательным балансом побед и поражений: 22-23. Примечательно, что до матча с «озёрниками» «Индиана» потерпела 10 поражений в 11 матчах.

Ранее инсайдер Крис Хэйнс сообщил в своём «твиттере», что «Лос-Анджелес Лейкерс» не намерены отправлять главного тренера команды Фрэнка Вогеля в отставку после поражения от «Индианы». Тренер отправится вместе с командой на ближайший выезд в Орландо.

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