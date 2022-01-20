Джоэл Эмбиид повторил достижение Майкла Джордана 26-летней давности
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид повторил достижение Майкла Джордана, показанное в 1996 году, сообщил в своём «твиттере» журналист NBC Ройбен Фрэнк.
В матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» баскетболист «Сиксерс» набрал 50 очков, совершил 12 подборов при 73 процентах попаданий в кольцо с игры. Последним игроком с такими показателями в истории НБА был Майкл Джордан, показавший схожую статистику в матче регулярного чемпионата НБА сезона-1995/1996 «Чикаго Буллз» — «Детройт Пистонс», состоявшемся 7 марта 1996 года.
В этом матче Эмбиид стал третьим баскетболистом в истории клуба после Уилта Чемберлена и Аллена Айверсона, который набирал 50 и более очков в одном матче несколько раз.
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