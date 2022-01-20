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УНИКС одержал победу над «Барселоной» в Евролиге

УНИКС одержал победу над «Барселоной» в Евролиге
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Казанский УНИКС на домашней площадке переиграл испанскую «Барселону» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой казанцев со счётом 70:64.

Казанцы захватили преимущество в матче в первой четверти, поведя в счёте с разницей в три очка. Во второй 10-минутке гостям паркета удалось отыграть отставание и вырваться вперёд — на большой перерыв команды ушли при счёте 35:31 в пользу «Барселоны».

В третьем игровом отрезке УНИКС совершил рывок в десять очков и вновь захватил лидерство в счёте. В заключительной четверти команды сыграли вничью, чего казанцам хватило для итогового успеха в матче. Счёт встречи — 70:64 в пользу УНИКСа.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Лоренцо Браун, набравший 22 очка. В составе гостей паркета 17 очков на свой счёт записал Кори Хиггинс.

Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
20 января 2022, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
70 : 64
Барселона
Барселона, Испания
УНИКС: Браун - 22, Браун - 20, Хезонья - 11, Воронцевич - 6, Канаан - 6, Джекири - 5, Брэнтли, Зайцев, Клименко, Комолов, Списсу , Узинский
Барселона: Хиггинс - 17, Дэвис - 16, Лапровиттола - 8, Курич - 6, Шмитс - 6, Хэйс - 5, Йокубайтис - 2, Ннаджи - 2, Шанлы - 2, Калатес, Мартинес, Экзам
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