УНИКС одержал победу над «Барселоной» в Евролиге

Казанский УНИКС на домашней площадке переиграл испанскую «Барселону» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой казанцев со счётом 70:64.



Казанцы захватили преимущество в матче в первой четверти, поведя в счёте с разницей в три очка. Во второй 10-минутке гостям паркета удалось отыграть отставание и вырваться вперёд — на большой перерыв команды ушли при счёте 35:31 в пользу «Барселоны».



В третьем игровом отрезке УНИКС совершил рывок в десять очков и вновь захватил лидерство в счёте. В заключительной четверти команды сыграли вничью, чего казанцам хватило для итогового успеха в матче. Счёт встречи — 70:64 в пользу УНИКСа.



Самым результативным игроком в составе победителей стал Лоренцо Браун, набравший 22 очка. В составе гостей паркета 17 очков на свой счёт записал Кори Хиггинс.