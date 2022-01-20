Хавьер Паскуаль назвал причины провала «Зенита» в матче с «Монако»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Монако» (77:86).
«Сегодня мы плохо играли. Мы не были эффективны даже тогда, когда были полностью открыты. Нам не хватило эффективной атаки и защиты. Во второй половине Майк Джеймс решил игру. Мы не могли хорошо играть один на один против него и Бэйкона. Соперники были лучше нас, и именно поэтому сегодня они победили», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Евролиги.
Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал тяжёлый форвард Джордан Мики, набравший 18 очков. У «Монако» 21 очко набрал защитник Майк Джеймс. «Зенит» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 12 побед и семь поражений. «Монако» (10 побед, 11 поражений) располагается на восьмой строчке.
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