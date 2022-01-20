Назван новый лидер голосования на Матч звёзд. Стефен Карри потерял первое место
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел в лидеры в голосовании болельщиков по выбору составов на Матч звёзд НБА 2022 года, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своём «твиттере».
Как сообщает источник, Леброн Джеймс является самым популярным игроком в Западной конференции, набрав 6 827 449 голосов. На второе место в голосовании опустился разыгрывающий «Голден СТэйт Уорриорз» Стефен Карри, третье место — у игрока «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.
В настоящий момент пятёрки участников Матча звёзд НБА выглядят следующим образом:
Западная конференция: Никола Йокич – Леброн Джеймс, Эндрю Уиггинс – Стефен Карри, Джа Морант.
Восточная конференция: Джоэл Эмбиид – Кевин Дюрант, Яннис Адетокунбо – Демар Дерозан, Трей Янг.
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