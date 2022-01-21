«Фенербахче», «Реал» и «Олимпиакос» добыли победы в матчах Евролиги

Турецкий «Фенербахче» переиграл «Жальгирис» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Стамбуле и завершилась победой хозяев паркета со счётом 73:67. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марко Гудурич, набравший 19 очков. В составе гостей площадки 16 очков на свой счёт записал Эдгарас Улановас.



В другом матче игрового дня испанский «Реал» на выезде переиграл немецкую «Альбу». Встреча проходила в Берлине и завершилась со счётом 89:74. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томас Эртель, набравший 17 очков. В составе хозяев паркета 21 очко на свой счёт записал Маодо Ло.



Ещё в одном матче дня «Маккаби» дома победил «Олимпиакос» (84:69).