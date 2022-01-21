«Фенербахче», «Реал» и «Олимпиакос» добыли победы в матчах Евролиги
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Турецкий «Фенербахче» переиграл «Жальгирис» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Стамбуле и завершилась победой хозяев паркета со счётом 73:67. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марко Гудурич, набравший 19 очков. В составе гостей площадки 16 очков на свой счёт записал Эдгарас Улановас.
В другом матче игрового дня испанский «Реал» на выезде переиграл немецкую «Альбу». Встреча проходила в Берлине и завершилась со счётом 89:74. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томас Эртель, набравший 17 очков. В составе хозяев паркета 21 очко на свой счёт записал Маодо Ло.
Ещё в одном матче дня «Маккаби» дома победил «Олимпиакос» (84:69).
Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
20 января 2022, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
73 : 67
Жальгирис
Каунас, Литва
Фенербахче: Гудурич - 19, Хазер - 13, Полонара - 10, Биберович - 9, Дювериоглу - 9, Букер - 6, Пьерр - 5, Махмутоглу - 2, Бирсен, Флойд, Хенри
Жальгирис: Улановас - 16, Лукошюнас - 15, Блажевич - 10, Кальнетис - 9, Гиффей - 6, Лекавичюс - 5, Небо - 4, Кавано - 2, Krivas, Lelevičius, Миниотас, Саргюнас
Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
20 января 2022, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
74 : 89
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Альба: Ло - 21, Ламмерс - 10, Эрикссон - 10, Да Силва - 8, Олинде - 8, Сикма - 5, Зусман - 4, Делов - 2, Кумадже - 2, Смит - 2, Шнайдер - 2, Блатт
Реал Мадрид: Эртель - 17, Пуарье - 13, Ябуселе - 12, Томпкинс - 10, Ханга - 9, Абальде - 8, Рэндольф - 7, Льюль - 5, Алосен - 4, Дек - 2, Тэйлор - 2, Нуньес
Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
20 января 2022, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
84 : 69
Олимпиакос
Пирей, Греция
Маккаби Тель-Авив: Жижич - 23, Эванс - 14, Уилбекин - 13, Нанналли - 11, Калояро - 8, Рейнольдс - 8, Деррик Уильямс - 4, ДиБартоломео - 3, Зив, Коэн, Соркин, Тейлор
Олимпиакос: Принтезис - 13, Дорси - 12, Маккиссик - 9, Фалль - 8, Папаниколау - 7, Слукас - 7, Везенков - 6, Уолкап - 5, Жан-Шарль - 2, Ларенцакис, Мартин, Эйси
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