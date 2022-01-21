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39 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения «Индиане» в овертайме

39 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения «Индиане» в овертайме
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча завершилась победой в исполнении гостей в овертайме – 121:117.

Наиболее результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 39 очков и совершивший 5 подборов и 8 передач. Наибольший вклад в победу «Индианы» внёс защитник Крис Дуарте – 27 очков, 7 подборов и 3 передачи.

Единственный дабл-дабл в этом матче на счету форварда «Уорриорз» Кевона Луни – 13 очков, 15 подборов и 3 передачи.

Напомним, «Голден Стэйт» (32-12) занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Индиана» (16-29) – 13-я на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
21 января 2022, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
117 : 121
ОТ
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 39, Луни - 13, Томпсон - 12, Уиггинс - 11, Ли - 9, Бьелица - 8, Пэйтон II - 6, Куминга - 5, Пул - 5, Тоскано-Андерсон - 5, Игуодала - 4, Грин, Кьоцца, Муди, Портер, Уайзмен, Уэзерспун
Индиана Пэйсерс: Дуарте - 27, Холидэй - 16, Джексон - 15, Лэмб - 14, Битадзе - 13, Крэйг - 12, Sykes - 10, Вашингтон - 8, Stephenson - 4, Бриссетт - 2, Taylor, Брогдон, ЛеВерт, Макконнелл, Сабонис, Тёрнер, Уоррен
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