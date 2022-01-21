39 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения «Индиане» в овертайме

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча завершилась победой в исполнении гостей в овертайме – 121:117.

Наиболее результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 39 очков и совершивший 5 подборов и 8 передач. Наибольший вклад в победу «Индианы» внёс защитник Крис Дуарте – 27 очков, 7 подборов и 3 передачи.

Единственный дабл-дабл в этом матче на счету форварда «Уорриорз» Кевона Луни – 13 очков, 15 подборов и 3 передачи.

Напомним, «Голден Стэйт» (32-12) занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Индиана» (16-29) – 13-я на Востоке.