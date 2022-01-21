Крис Пол установил уникальное достижение в истории НБА

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол стал обладателем нового рекорда в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Как сообщается на странице ESPN Stats & Info в «Твиттере», игрок вышел на первое место в истории лиги по количеству игр с 20 очками, 10 передачами и полным отсутствием потерь.



Это стало возможным благодаря последнему матчу регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс» на выезде встречался с «Даллас Маверикс». В этом противостоянии Пол в 13-й раз в карьере отметился подобной статистикой.



Напомним, встреча завершилась со счётом 109:101 в пользу «Санз». Самым результативным в «Финиксе» стал Девин Букер. У него 28 очков, 5 подборов и 6 передач. В «Далласе» самым результативным игроком стал Джейлен Брансон с 19 очками. Его одноклубник — латыш Кристапс Порзингис, оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов.

Новость по теме 28 очков Букера помогли «Финиксу» победить «Даллас»