Шакил О'Нил назвал фильм, изменивший его жизнь

Знаменитый центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил рассказал о фильме, который изменил его жизнь.



«Фильм, который изменил мою жизнь, — «Фанат» с Робертом Де Ниро и Уэсли Снайпсом. Помню, как Роберт Де Ниро обращается к Уэсли Снайпсу: «Ты отличный игрок, ты делаешь это и это. А Уэсли отвечает: «Да мне всё равно». После этого я перестать заботиться о том, что говорят вокруг. Это повлияло на мою карьеру», — сказал Шакил в интервью на канале THE JORDAN HARBINGER SHOW в YouTube.



Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.