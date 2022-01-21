Димитрис Итудис: ситуация с момента первой встречи ЦСКА и «Милана» существенно изменилась

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом».
«Мы играем против очень серьёзного соперника, у нас были некоторые трудности в подготовке, но мы здесь, настроены и полны решимости показать хорошую игру. Ситуация существенно изменилась с момента первой встречи, «Милан» добавил очень значимых игроков, так что мы ожидаем совершенно другой игры», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.
Высказался о предстоящей встрече и форвард армейцев Торнике Шенгелия:
«Мы серьёзно готовимся, у нас была пара серьёзных тренировок, и я надеюсь, что мы будем готовы морально и физически к матчу. В первой игре в Милане нам пришлось очень тяжело, это был не лучший наш день. С тех пор мы внесли много исправлений. Мы также посмотрели и проанализировали эту первую игру, увидели, что сделали не так, поэтому постараемся исправить это».
ЦСКА и «Милан» сыграют сегодня, 21 января. Начало встречи — в 20:00 мск.
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