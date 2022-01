Дэрил Мори впервые высказался о ситуации с обменом Бена Симмонса

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии Сиксерс» Дэрил Мори дал комментарий по поводу возможного обмена разыгрывающего команды Бена Симмонса.



«Быть может, фанаты думают, что мы усложняем себе жизнь в этом сезоне, не обменивая Бена. Но если мы обменяем его, и после этого многие будут чувствовать себя хорошо, мы рискуем сжечь все будущие сезоны.



Единственное, в чём мы сходимся, так это в том, что мы хотели бы взаимовыгодной сделки. Обмен, который поможет «Филадельфии», скорее всего, поможет и Бену в его мыслях и устремлениях. Мы хотели бы сделать это к крайнему сроку — 10 февраля. Но сделки не завершаются в одно мгновение. Это тяжёлая работа. В нашем случае, вероятно, в деле будут участвовать сразу несколько сторон. А очень часто, когда сделки совершаются с участием сразу нескольких команд, случаются срывы», — приводит слова Мори The Daily Six Newsletter со ссылкой на The Mike Missanelli Show.

Напомним, Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне НБА. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку.