«Милан» столкнулся с серьёзной кадровой потерей перед матчем с ЦСКА
Поделиться
Форвард «Милана» Луиджи Датоме получил повреждение и не сможет принять участия в матче регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.
У Дамоте растяжение связок левого голеностопа. О сроках восстановления баскетболиста пока не сообщается.
ЦСКА и «Милан» сыграют сегодня, 21 января. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Армейцы после 19 сыгранных матчей находятся на шестом месте в турнирной таблице Евролиги. «Милан» после 18 встреч идёт третьим. Лидером является мадридский «Реал».
Ранее ожиданиями от встречи с итальянским клубом поделились главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, а также грузинский форвард красно-синих Торнике Шенгелия.
Комментарии
- 21 января 2022
-
15:25
-
14:13
-
13:21
-
13:05
-
12:12
-
11:05
-
10:06
-
09:29
-
09:04
-
06:24
-
00:20
-
00:04
- 20 января 2022
-
22:46
-
22:29
-
22:26
-
22:03
-
21:43
-
21:39
-
20:54
-
19:52
-
18:48
-
17:40
-
16:36
-
15:40
-
14:27
-
13:31
-
12:43
-
11:41
-
10:24
-
09:27
-
09:08
-
06:59
-
06:08
-
00:43
-
00:07
Партнерский контент