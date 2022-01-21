«Милан» столкнулся с серьёзной кадровой потерей перед матчем с ЦСКА

Форвард «Милана» Луиджи Датоме получил повреждение и не сможет принять участия в матче регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.



У Дамоте растяжение связок левого голеностопа. О сроках восстановления баскетболиста пока не сообщается.



ЦСКА и «Милан» сыграют сегодня, 21 января. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Армейцы после 19 сыгранных матчей находятся на шестом месте в турнирной таблице Евролиги. «Милан» после 18 встреч идёт третьим. Лидером является мадридский «Реал».



Ранее ожиданиями от встречи с итальянским клубом поделились главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, а также грузинский форвард красно-синих Торнике Шенгелия.

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