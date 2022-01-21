Уэстбрук хотел покинуть площадку после снятия с игры в концовке. Его остановил одноклубник

Журналист Кайл Гун сообщил, что разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук был близок к тому, чтобы покинуть площадку после снятия с игры в концовке матча регулярного чемпионата НБА с с «Индианой Пэйсерс» (104:111) по решению главного тренера Фрэнка Вогеля. Уэстбрука удержал центровой Деандре Джордан.



«В течение нескольких недель Уэстбрук загадочно ворчал и намекал на изменение своего отношения к происходящему, хихикая, когда репортёр задавал ему вопрос о том, как он смотрит на игру с точки зрения разыгрывающего. Он намекал на то, как его позиция на площадке повлияла на его игру. Но в среду вечером напряжённое противостояние достигло переломного момента, которого ни тренерский штаб, ни сам Уэстбрук не ждали настолько скоро.



В последние четыре минуты матча с «Индианой» Уэстбрук смотрел за игрой со скамейки запасных. Он делал это не так тихо — Расселл едва не покинул площадку после того, как его заменил Малик Монк, но товарищ по команде Деандре Джордан убедил его не делать этого. Уэстбрук следил за несколькими следующими игровыми минутами, ругаясь со скамейки запасных, но непонятно, что именно и кому было сказано», — написал Кайл Гун в своей колонке на OCRegister.