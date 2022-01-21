Демаркус Казинс подписал контракт с новым клубом

Центровой Демаркус Казинс подпишет десятидневный контракт с «Денвер Наггетс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в своём «твиттере».



За эти десять дней «Денвер» проведёт шесть встреч. Ближайшие матчи «Наггетс» сыграют против «Мемфис Гриззлиз» и «Детройт Пистонс».



Напомним, в начале января команда «Милуоки Бакс» отчислила Демаркуса Казинса, чтобы освободить место в ростере перед дедлайном.



В прошлом сезоне Казинс выступал за «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Клипперс», набирая в среднем 8,9 очка и 6,4 подбора в 41 матче. 4-кратный участник Матча звёзд НБА в последние годы перенёс две тяжелые травмы — разрыв ахилла и крестообразных связок.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации в 18 матчах за «Милуоки» Казинс набирал в среднем 9,1 очка и 5,8 подбора. Во встрече с «Торонто Рэпторс» (111:117) центровой оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.