ЦСКА дома проиграл «Милану», уступая в счёте с первой и до последней минуты

Московский ЦСКА на домашней площадке уступил итальянской «Олимпии Милан» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой итальянского клуба со счётом 67:57.



Гости паркета захватили преимущество с первой четверти, выйдя по её итогам вперёд на 13 очков. Во втором игровом отрезке ЦСКА удалось сократить отставание, на большой перерыв команды ушли при счёте 40:35 в пользу гостей.



В третьем игровом отрезке «Олимпия Милан» вновь сумела увеличить отрыв до девяти очков. В заключительной четверти сильнее вновь оказался итальянский клуб с разницей в одно очко. Итоговый счёт встречи — 67:57 в пользу гостей. Любопытно, что по ходу матча ЦСКА ни разу не вёл в счёте.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девон Холл, набравший 13 очков. Столько же очков на счету Троя Дэниелса. В составе ЦСКА отличился Габриэль Лундберг, набравший 15 очков.