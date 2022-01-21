Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА дома проиграл «Милану», уступая в счёте с первой и до последней минуты

ЦСКА дома проиграл «Милану», уступая в счёте с первой и до последней минуты
Комментарии

Московский ЦСКА на домашней площадке уступил итальянской «Олимпии Милан» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой итальянского клуба со счётом 67:57.

Гости паркета захватили преимущество с первой четверти, выйдя по её итогам вперёд на 13 очков. Во втором игровом отрезке ЦСКА удалось сократить отставание, на большой перерыв команды ушли при счёте 40:35 в пользу гостей.

В третьем игровом отрезке «Олимпия Милан» вновь сумела увеличить отрыв до девяти очков. В заключительной четверти сильнее вновь оказался итальянский клуб с разницей в одно очко. Итоговый счёт встречи — 67:57 в пользу гостей. Любопытно, что по ходу матча ЦСКА ни разу не вёл в счёте.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девон Холл, набравший 13 очков. Столько же очков на счету Троя Дэниелса. В составе ЦСКА отличился Габриэль Лундберг, набравший 15 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
21 января 2022, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
57 : 67
Олимпия Милан
Милан, Италия
ЦСКА: Лундберг - 15, Шенгелия - 13, Боломбой - 7, Григонис - 5, Милутинов - 4, Швед - 4, Курбанов - 3, Ухов - 2, Фойгтман - 2, Хоменко - 2, Ивлев, Лопатин
Олимпия Милан: Дэниелс - 13, Холл - 13, Хайнс - 12, Kell - 9, Дилэйни - 7, Родригес - 7, Риччи - 5, Бентил - 1, Альвити, Билига, Мелли, Тарчевски
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022